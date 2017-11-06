Стрельба в церкви Техаса: видео с места трагедии

Новости США. Шокирующие новости продолжают поступать из США. В тихом городке американского штата Техас неизвестный расстрелял прихожан церкви. По уточнённым данным, погибли 26 человек. Несколько десятков доставлены в больницы. Среди жертв кровавой расправы старики, дети и беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший рядовой ВВС США открыл огонь по безоружным людям во время церковной службы. В течение нескольких минут мужчина из автоматической винтовки расстреливал пытающихся спастись от пуль прихожан. Хладнокровно перезаряжая оружие, он вновь и вновь открывал огонь.

Очевидцы:

Это шок. Шок от того что произошло. Почему эта церковь? Почему он так поступил с этими людьми? Это просто молитва. Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них? Они беззащитны.

Мне нечего сказать, кроме как, это очень душераздирающе, его трудно услышать, и люди, которых вы знаете, пострадали так плохо, что дети умирают, которых ты знаешь, знал.

В этот момент в храме находилось около полусотни человек. Многие из них были с маленькими детьми. По последним данным, погибли 26 человек. Несколько десятков ранены. Преступник попытался скрыться, однако одному из местных жителей удалось его смертельно ранить. Полиция обнаружила тело стрелка в его машине в нескольких километрах от церкви.

Джонни Лангендорфф, мужчина, преследовавший стрелка

Я просто сделал то, что считал необходимым сделать. Мне сообщили, что была стрельба и я начал преследовать его. И сделал то, что считал правильным.

Журналист:

Вы знаете, что в этой машине было больше оружия? И вы возможно помешали ему убить других людей.

Джонни Лангендорфф:

Я этого не знал

На месте трагедии работают сотрудники ФБР. Известно, что 26-летний Девин Патрик Келли служил в ВВС США. Пять лет назад он был судим и с позором уволен за нападение на жену и ребенка. Как ни странно, но после этого его допустили к работе с детьми в летней церковной школе. Полиция уже провела обыск в доме стрелка, но пока ничего не сообщается о возможном мотиве жестокой расправы.

Грег Эбботт, губернатор штата Техас (США):

Мы имеем дело с крупнейшей массовой стрельбой в истории нашего штата. Так много семей, которые потеряли своих близких, отцов, матерей, сыновей и дочерей. Трагедия, конечно, усугубляется тем фактом, что это произошло в церкви, где нет места для оружия. Они были невинно застрелены.