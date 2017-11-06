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МИД Беларуси осудил массовый расстрел в Техасе

06 ноября 2017 12:56
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Новости США. В результате стрельбы в Техасе погибли более 20 человек, среди жертв жестокой расправы дети и беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси осудил массовый расстрел в Техасе-1

МИД Беларуси осудил массовый расстрел в Техасе и выразил соболезнования семьям погибших и раненых. Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келл был судим за нападение на жену и ребенка в 2012 году.

МИД Беларуси осудил массовый расстрел в Техасе-3

 

# Фотофакт # Стрельба в США

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