Железнодорожники Франции вышли на массовую забастовку

Во Франции разгорается масштабный трудовой конфликт: около половины железнодорожников устроили забастовку. Они не согласны с изменениями условий труда из-за планов реорганизации отрасли и недовольны уровнем зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой повод – решение создать региональные дочерние структуры оператора после тендеров. Из-за этого около 27 тысяч работников рискуют быть переведенными в местные филиалы, что вызывает опасения за стабильность их положения. Многие пассажиры солидарны с бастующими: они считают акцию обоснованной и надеются, что протесты помогут улучшить состояние железнодорожной службы, которая утратила былую надежность.