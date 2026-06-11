Прямой эфир

Железнодорожники Франции вышли на массовую забастовку

11 июня 2026 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Франции разгорается масштабный трудовой конфликт: около половины железнодорожников устроили забастовку. Они не согласны с изменениями условий труда из-за планов реорганизации отрасли и недовольны уровнем зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожники Франции вышли на массовую забастовку-2

Ключевой повод – решение создать региональные дочерние структуры оператора после тендеров. Из-за этого около 27 тысяч работников рискуют быть переведенными в местные филиалы, что вызывает опасения за стабильность их положения. Многие пассажиры солидарны с бастующими: они считают акцию обоснованной и надеются, что протесты помогут улучшить состояние железнодорожной службы, которая утратила былую надежность. 

# Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
На дне Индийского океана обнаружено гигантское кладбище китов
11 июня 2026 05:50

На дне Индийского океана обнаружено гигантское кладбище китов

Польские фермеры требуют от Еврокомиссии не урезать аграрные субсидии
10 июня 2026 17:26

Польские фермеры требуют от Еврокомиссии не урезать аграрные субсидии

Великобританию накрыла новая волна миграционного кризиса
10 июня 2026 17:07

Великобританию накрыла новая волна миграционного кризиса