Около 70% немцев недовольны действиями канцлера Германии – опрос

Как выяснилось, подавляющее большинство немцев, а именно 67 % респондентов, заявили, что недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. Причем эта очень неприятная для политика тенденция растет день ото дня. Только за последнюю неделю его рейтинг упал на 1 %, достигнув рекордно низкого уровня.

Это связано с тем, что, по мнению жителей страны, за время своего нахождения на посту Мерц ничего не сделал для решения экономических проблем. Если в июне в то, что он выведет страну из кризиса, верили чуть более 30 % немцев, то в сентябре таковых осталось лишь 20 %. Вместе с этим 60 % опрошенных ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации в ФРГ.