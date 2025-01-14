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Более 100 бракованных медалей вернули после Олимпиады в Париже

14 января 2025 06:23
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Участники летней Олимпиады в Париже вернули организаторам турнира более 100 бракованных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 бракованных медалей вернули после Олимпиады в Париже-2

Они начали портиться через несколько месяцев после окончания соревнований. Спортсмены раскритиковали качество медалей в соцсетях. За производство наград отвечал Парижский монетный двор. После шквала критики и массового возврата наград уволены специалисты, отвечавшие за качество. Проблема может быть связана с несоблюдением ряда условий производства.

# Новости Франции # Олимпиада 2024

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