Более 100 бракованных медалей вернули после Олимпиады в Париже

Участники летней Олимпиады в Париже вернули организаторам турнира более 100 бракованных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они начали портиться через несколько месяцев после окончания соревнований. Спортсмены раскритиковали качество медалей в соцсетях. За производство наград отвечал Парижский монетный двор. После шквала критики и массового возврата наград уволены специалисты, отвечавшие за качество. Проблема может быть связана с несоблюдением ряда условий производства.