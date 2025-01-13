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Европа рискует не выполнить план по заполнению газовых хранилищ на следующую зиму

13 января 2025 20:57
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Испытывающая энергетический голод Европа угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А более бедные развивающиеся государства от Азии до Южной Америки рискуют быть вытесненными с рынка. Об этом сообщило агентство Блумберг.

Европа рискует не выполнить план по заполнению газовых хранилищ на следующую зиму-2

Впервые с начала энергетического кризиса Европа рискует не выполнить план по заполнению своих газовых хранилищ на следующую зиму. Региону потребуются поставки СПГ, часть которых будет поступать из Азии, где сосредоточены крупнейшие мировые потребители. Конкуренция приведет к росту цен до уровней превышающих возможности таких стран, как Индия, Бангладеш и Египет, а также будет препятствовать восстановлению экономики Германии. Впрочем, такая ситуация не особо волнует еврочиновников, они нацелены лишь на конфронтацию с Москвой, нежели на решение насущных проблем граждан.

# Газ

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