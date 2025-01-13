Премьер-министр Словакии предложил Зеленскому обсудить остановку транзита российского газа

К международным новостям. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Владимиру Зеленскому встретиться в районе границы двух стран и обсудить остановку транзита российского газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он считает, что такая встреча создаст хорошие условия для открытого разговора о поставках голубого топлива из России в страны ЕС через территорию Украины. По словам Фицо, решение остановить транзит газа наносит большой ущерб Киеву, Братиславе и особенно Евросоюзу. Напомним, экспорт российского газа через Украину прекратился 1 января, поскольку истек срок действия транзитного контракта между Россией и Украиной. Владимир Зеленский – в ответ на приглашение премьер-министра Словакии провести переговоры – предложил ему самому приехать в Киев.