Опрос: 20 % молодых жителей Чехии хотят уехать из страны

Чехии грозит демографическая проблема. Почти 20 % молодых людей планируют уехать из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чехии грозит демографическая проблема. Почти 20 % молодых людей планируют уехать из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным соцопроса, за границей их привлекает возможность устроиться на высокооплачиваемую работу. При этом в самой Чехии молодежь не устраивает политическая и экономическая ситуация. Больше всего местных подростков привлекает возможность переезда в США, Великобританию и Германию.