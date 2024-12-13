Опрос: 20 % молодых жителей Чехии хотят уехать из страны

По данным соцопроса, за границей их привлекает возможность устроиться на высокооплачиваемую работу. При этом в самой Чехии молодежь не устраивает политическая и экономическая ситуация. Больше всего местных подростков привлекает возможность переезда в США, Великобританию и Германию.