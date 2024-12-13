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Опрос: 20 % молодых жителей Чехии хотят уехать из страны

13 декабря 2024 06:31
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Чехии грозит демографическая проблема. Почти 20 % молодых людей планируют уехать из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: 20 % молодых жителей Чехии хотят уехать из страны-2

По данным соцопроса, за границей их привлекает возможность устроиться на высокооплачиваемую работу. При этом в самой Чехии молодежь не устраивает политическая и экономическая ситуация. Больше всего местных подростков привлекает возможность переезда в США, Великобританию и Германию.

# Чехия # Международная политика

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