Оппозиционеры пытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси

Сторонники оппозиционной партии «Дроа» предприняли попытку прорыва полицейского оцепления в аэропорту Тбилиси, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился после прилета первого за четыре года рейса из России в Грузию. Тем не менее, полиция их остановила, и в настоящий момент они продолжают протестовать с плакатами на прилегающей территории.

Ранее активисты собрались в центре Тбилиси. После этого они повесили на свои машины флаги ЕС и Украины и поехали автоколонной в сторону аэропорта. Российский самолет «Азимут» успешно приземлился в Тбилиси с 86 пассажирами на борту.

10 мая 2023 года президент России Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям осуществлять регулярные рейсы в Грузию. Авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение грузинских властей на выполнение регулярных рейсов между столицами двух стран.