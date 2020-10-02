ООН призывает Баку и Ереван возобновить мирные переговоры

Ситуация в Нагорном Карабахе. ООН настаивает на возобновлении мирных переговоров между сторонами конфликта под эгидой ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организация поддерживает контакты с противоборствующими странами и призывает их к прекращению боевых действий.

Как заявляют в ООН, возвращение к минскому процессу, который осуществляется под руководством России, Франции и США – единственный возможный путь решения конфликта. Такого же мнения придерживаются и страны-участницы ЕС.