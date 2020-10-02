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ООН призывает Баку и Ереван возобновить мирные переговоры

02 октября 2020 09:01
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Ситуация в Нагорном Карабахе. ООН настаивает на возобновлении мирных переговоров между сторонами конфликта под эгидой ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация поддерживает контакты с противоборствующими странами и призывает их к прекращению боевых действий.

ООН призывает Баку и Ереван возобновить мирные переговоры-1

Как заявляют в ООН, возвращение к минскому процессу, который осуществляется под руководством России, Франции и США – единственный возможный путь решения конфликта. Такого же мнения придерживаются и страны-участницы ЕС.

ООН призывает Баку и Ереван возобновить мирные переговоры-4

Участники прошедшего в Брюсселе саммита призвали Ереван и Баку приступить к переговорам без предварительных условий. В итоговом заявлении подчеркивается, что потери человеческих жизней и последствия конфликта для гражданского населения неприемлемы.

ООН призывает Баку и Ереван возобновить мирные переговоры-7

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Уже на протяжении шести дней на спорной территории продолжаются непрерывные столкновения. В ход идут тяжелая артиллерия, танки и вертолеты. Обе стороны заявляют о многочисленных жертвах и пострадавших. В странах введено военное положение, объявлена мобилизация.

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