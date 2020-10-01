В Испании из-за коронавируса закрываются парки, в Словакии и Чехии вводят ЧП

Столицу Испании изолируют от внешнего мира. Решение принято на фоне роста числа заболевших коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столицу Испании изолируют от внешнего мира. Решение принято на фоне роста числа заболевших коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители Мадрида не могут покидать «карантинную» территорию без уважительной причины. Запрещено собираться группами более 6 человек. Закрываются парки и игровые площадки. Часы работы местных ресторанов и баров вновь сокращены.
Очередные карантинные ограничения в связи со вспышками COVID-19 вводят и в других странах. Так, в Словакии с 1 октября объявлен режим ЧП сроком на 45 дней.
А в Чехии чрезвычайное положение начнет действовать с 5 октября. Таким образом власти республики надеются замедлить распространение коронавирусной инфекции.