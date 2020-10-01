Прямой эфир

В Испании из-за коронавируса закрываются парки, в Словакии и Чехии вводят ЧП

01 октября 2020 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Столицу Испании изолируют от внешнего мира. Решение принято на фоне роста числа заболевших коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании из-за коронавируса закрываются парки, в Словакии и Чехии вводят ЧП -1

Жители Мадрида не могут покидать «карантинную» территорию без уважительной причины. Запрещено собираться группами более 6 человек. Закрываются парки и игровые площадки. Часы работы местных ресторанов и баров вновь сокращены.

В Испании из-за коронавируса закрываются парки, в Словакии и Чехии вводят ЧП -4

Очередные карантинные ограничения в связи со вспышками COVID-19 вводят и в других странах. Так, в Словакии с 1 октября объявлен режим ЧП сроком на 45 дней.

В Испании из-за коронавируса закрываются парки, в Словакии и Чехии вводят ЧП -7

А в Чехии чрезвычайное положение начнет действовать с 5 октября. Таким образом власти республики надеются замедлить распространение коронавирусной инфекции.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США неизвестный водитель стрелял возле похоронного бюро, пострадали семеро
01 октября 2020 19:34

В США неизвестный водитель стрелял возле похоронного бюро, пострадали семеро

В Греции учителя и студенты вышли на митинг. Акция протеста завершилась жёстким разгоном
01 октября 2020 19:32

В Греции учителя и студенты вышли на митинг. Акция протеста завершилась жёстким разгоном

Жители Китая празднуют День образования КНР и начало «золотой недели»
01 октября 2020 18:14

Жители Китая празднуют День образования КНР и начало «золотой недели»