Из-за коронавируса в странах Латинской Америки растёт уровень безработицы

В некоторых странах – массовая безработица из-за негативных последствий пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первое полугодие 2020 года в странах Латинской Америки и Карибского бассейна без работы остались 34 миллиона человек. Неутешительные данные размещены в докладе Международной организации труда.

Согласно документу, доходы в регионе упали более чем на 19 %, что почти вдвое превышает общемировой показатель. Особенно безработица наблюдается в Колумбии, Перу и Бразилии. При этом без заработка преимущественно остались женщины, а также молодые люди до 24 лет.