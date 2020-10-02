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Из-за коронавируса в странах Латинской Америки растёт уровень безработицы

02 октября 2020 06:35
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В некоторых странах – массовая безработица из-за негативных последствий пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за коронавируса в странах Латинской Америки растёт уровень безработицы-1

За первое полугодие 2020 года в странах Латинской Америки и Карибского бассейна без работы остались 34 миллиона человек. Неутешительные данные размещены в докладе Международной организации труда.

Из-за коронавируса в странах Латинской Америки растёт уровень безработицы-4

Согласно документу, доходы в регионе упали более чем на 19 %, что почти вдвое превышает общемировой показатель. Особенно безработица наблюдается в Колумбии, Перу и Бразилии. При этом без заработка преимущественно остались женщины, а также молодые люди до 24 лет.

Из-за коронавируса в странах Латинской Америки растёт уровень безработицы-7

Эпидемиологическая обстановка в регионе все еще неблагоприятная. Коронавирус подтвержден у более чем 9 миллионов жителей.

# Коронавирус # Фотофакт

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