ООН начала экстренную доставку гуманитарной помощи в Афганистан

Новости Афганистана. После землетрясения в Афганистане полностью разрушены шесть деревень. Выжившие остались без крова над головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пострадавших районах остро не хватает палаток, медпрепаратов и продовольствия. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в сорока километрах от города Герат. За ним последовали три сильных афтершока. Погибли больше 2 тысяч человек. ООН и другие организации начали экстренную доставку гуманитарной помощи в страну.