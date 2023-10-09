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ООН начала экстренную доставку гуманитарной помощи в Афганистан

09 октября 2023 07:58
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Новости Афганистана. После землетрясения в Афганистане полностью разрушены шесть деревень. Выжившие остались без крова над головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН начала экстренную доставку гуманитарной помощи в Афганистан-1

В пострадавших районах остро не хватает палаток, медпрепаратов и продовольствия. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в сорока километрах от города Герат. За ним последовали три сильных афтершока. Погибли больше 2 тысяч человек. ООН и другие организации начали экстренную доставку гуманитарной помощи в страну.

# Землетрясение # Новости Афганистана # Фотофакт

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