Сын Дональда Трампа заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заметил на видеоролике телеканала Sky News, что в руках палестинцев, радующихся началу боевых действий ХАМАС, были американские автоматы M4. Об этом пишет РИА Новости.

Он поинтересовался, не были ли эти автоматы оружием, оставленным Соединенными Штатами в Афганистане.

В минувшую субботу на Израиль обрушился массированный ракетный удар из сектора Газа. Было запущено более 3 тыс. ракет, количество погибших с израильской стороны превысило 300 человек, с палестинской – 232. В связи с этим Израиль заявил о начале проведения операции «Железные мечи» против ХАМАС и осуществляет зачистку населенных пунктов.