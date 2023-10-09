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Сын Дональда Трампа заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев

09 октября 2023 07:37
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Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заметил на видеоролике телеканала Sky News, что в руках палестинцев, радующихся началу боевых действий ХАМАС, были американские автоматы M4. Об этом пишет РИА Новости.

Он поинтересовался, не были ли эти автоматы оружием, оставленным Соединенными Штатами в Афганистане.

В минувшую субботу на Израиль обрушился массированный ракетный удар из сектора Газа. Было запущено более 3 тыс. ракет, количество погибших с израильской стороны превысило 300 человек, с палестинской – 232. В связи с этим Израиль заявил о начале проведения операции «Железные мечи» против ХАМАС и осуществляет зачистку населенных пунктов.

# Международная политика # Дональд Трамп-младший

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