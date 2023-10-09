Люксембург столкнулся с жилищным кризисом

В то же время стоимость недвижимости только растет. Сегодня это от 10 до 15 тысяч евро за квадратный метр. Позволить себе местные жители не могут не только покупку, но и аренду квартир. В течение 30 лет строительство жилья было ориентировано на инвесторов и в меньшей степени на первых покупателей. Теперь, когда инвесторы отвернулись от рынка жилья из-за растущих процентных ставок, строительства больше нет.