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Люксембург столкнулся с жилищным кризисом

09 октября 2023 07:12
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Новости Люксембурга. Люксембург столкнулся с жилищным кризисом. Новые дома строятся медленно. Некоторые проекты заморожены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люксембург столкнулся с жилищным кризисом-1

В то же время стоимость недвижимости только растет. Сегодня это от 10 до 15 тысяч евро за квадратный метр. Позволить себе местные жители не могут не только покупку, но и аренду квартир. В течение 30 лет строительство жилья было ориентировано на инвесторов и в меньшей степени на первых покупателей. Теперь, когда инвесторы отвернулись от рынка жилья из-за растущих процентных ставок, строительства больше нет.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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