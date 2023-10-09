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Гособлигации в США обвалились до 16-летнего минимума

09 октября 2023 07:51
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Федеральная резервная система США, пытаясь добиться снижения темпов инфляции и цен на горючее, подняла процентные ставки до самого высокого уровня с 2007 года, что повлекло за собой крах рынка государственных облигаций. Об этом пишет РИА Новости.

Объем государственного долга достиг новой рекордной отметки. В связи с превышением спроса над предложением инвесторы начинают избавляться от ценных бумаг. Уже в четвертом квартале экономика может войти в рецессию из-за высоких процентных ставок и большой задолженности. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что уровень инфляции по-прежнему слишком высок, хотя признаки ослабления ценового давления на рынке налицо. Опасения инвесторов заключаются в том, что ФРС будет проводить такую политику и в 2024 году.

# Международная политика

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