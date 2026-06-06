Десятки уснувших королевских охранников в Британии отстранили от работы

Британская полиция отстранила от работы сотрудников королевской охраны. Офицеров застали спящими на постах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тому же было установлено, что они самовольно покидали охраняемые позиции в Виндзорском дворце. Речь идет о подразделении, которое обеспечивает безопасность монаршей семьи. Скотленд-Ярд назвал происходящее позором. До завершения расследования офицеров не пустят в королевские резиденции. Всего за ненадлежащее исполнение обязанностей выговоры получили 23 гвардейца.