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Десятки уснувших королевских охранников в Британии отстранили от работы

06 июня 2026 07:57
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Британская полиция отстранила от работы сотрудников королевской охраны. Офицеров застали спящими на постах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки уснувших королевских охранников в Британии отстранили от работы-2

К тому же было установлено, что они самовольно покидали охраняемые позиции в Виндзорском дворце. Речь идет о подразделении, которое обеспечивает безопасность монаршей семьи. Скотленд-Ярд назвал происходящее позором. До завершения расследования офицеров не пустят в королевские резиденции. Всего за ненадлежащее исполнение обязанностей выговоры получили 23 гвардейца.

# Великобритания

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