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Госпереворот в Гвинее. В столице слышны выстрелы в районе резиденции президента

05 сентября 2021 17:00
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Новости Гвинеи. В столице Гвинеи Конакри слышны выстрелы в районе президентской резиденции. Очевидцы делятся видео, на которых слышны автоматные очереди, в городе – военные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Госпереворот в Гвинее. В столице слышны выстрелы в районе резиденции президента-1

В соцсетях появились первые после попытки переворота кадры президента Гвинеи в окружении военных. Также пользователи делятся кадрами трансляции гвинейского телеканала, где выступил предполагаемый лидер военных мятежников, предпринявших попытку госпереворота. Он заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ.

Госпереворот в Гвинее. В столице слышны выстрелы в районе резиденции президента-4

Насколько это достоверная информация, пока неясно.

# Акции протеста # Альфа Конде # Фотофакт

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