Госпереворот в Гвинее. В столице слышны выстрелы в районе резиденции президента

Новости Гвинеи. В столице Гвинеи Конакри слышны выстрелы в районе президентской резиденции. Очевидцы делятся видео, на которых слышны автоматные очереди, в городе – военные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В соцсетях появились первые после попытки переворота кадры президента Гвинеи в окружении военных. Также пользователи делятся кадрами трансляции гвинейского телеканала, где выступил предполагаемый лидер военных мятежников, предпринявших попытку госпереворота. Он заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ.