«Они помогают животным. Почему не помогают людям?» Вот что происходит сейчас с афганскими беженцами у границ Польши и Беларуси

Это кадры, которые видели уже, наверное, все. Cамолет ВВС США улетает из Кабула, где к власти пришли талибы. На борту 640 афганцев м пес, еще сотни людей за бортом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пилоты не смогли убрать шасси, так как люди цеплялись за них руками в надежде покинуть Афганистан. Потом в отсеке шасси найдут человеческие останки, а самим американским пилотам понадобится помощь психотерапевтов и священников. Настолько сильным было потрясение.

Евгений Поболовец, СТВ:

Зато американские военные браво смотрятся вот на этом видео. Отчаявшиеся гражданки Афганистана буквально умоляют спасти их детей. Женщины передают своих малышей в руки военных, чтобы те затем переправили их в свои страны. И здесь помощь понадобилась не только детям, но и военным. Они буквально рыдали. Это признание самих солдат. Вот такая хваленая демократия и мощь западной армии. Самая громкая тема недели – ситуация с мигрантами на границах нашей страны. К иракцам теперь добавились афганцы, и их направление передвижения уже не Прибалтика, а Польша. Тем более, что и ЕС, и сами поляки обещали поддержку жителям Афганистана, но в который раз слова разминулись с делом.

Вот видео с белорусско-польской границы. Беженцы, которых так активно зазывали в страны ЕС, вот уже несколько дней находятся во всех смыслах в подвешенном состоянии. Они не хотят домой, но их не пускают в ЕС. Хотя так обещали помощь и поддержку. Евгений Поболовец:

Ксения Худолей вернулась с белорусско-польской границы, где видела все своими глазами. Как там сейчас складывается обстановка и как ведут себя мигранты?

Ксения Худолей, СТВ:

Обстановка на белорусско-польской границе действительно далека от воспеваемого Европой понятия демократии. Людей выбросили в лесополосу выживать. Причем непонятно, сколько им там находиться, чего им ждать. Евгений Поболовец:

Мне не совсем понятно, еврокомиссар заявила, что они примут меры, разместят у себя беженцев из Афганистана. Что мешает организовать временный лагерь? Почему такая задержка? Ксения Худолей:

Принять меры – значит, потратить ресурсы и признать прошлые ошибки в миграционной политике. Они очень много обещают беженцам в разных ситуациях из разных стран, но, как мы видим, такое решение принимает Польша. Талибы убили мою семью и семьи моих товарищей. Пообщались с мигрантами, которые живут на польско-белорусской границе

Мухаммед, гражданин Афганистана:

Я не понимаю, почему они арестовали нас (подробнее здесь). Мы хотим попасть в Европу. Хотим сохранить свои жизни, жить, как вы, мы тоже хотим жить в спокойствии и мире. Долгие годы мы жили в войне. Война, война, война… Наши семьи погибли. В Афганистане не осталось ничего. Мы пришли за безопасной жизнью, почему они не пускают нас? Ксения Худолей:

Этот молодой человек потерял всю свою семью. Талибы убили его отца, мать и брата. И в такой ситуации оказались все остальные мигранты из этой группы. И они собрали последние силы, чтобы прийти туда, куда их звали, туда, где им обещали хорошую жизнь.

Это кадры, снятые нами 21 августа на границе. Польские правоохранители окружили волонтеров, которые хотят помочь, и не дают им приблизиться к мигрантам, чтобы передать воду, еду, а главное, чтобы те не узнали правду о ситуации. Да что говорить, даже палатки афганцам достались чудом. И предоставила их не официальная Варшава, а общественники.