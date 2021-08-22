«Люди просто уезжают массово». Руководитель латвийской партии рассказал, что сейчас происходит в стране

Новости Латвии. Ригу сотрясают протесты. Нет принудительной вакцинации – с таким призывом на улицы города вышли порядка 4 000 человек, сообщили в программе «Неделя».

Евгений Поболовец, СТВ:

Понять протестующих несложно. Ведь сначала их правительство само заявляло, что вакцинация не будет обязательной, а теперь они не держат свое слово. Это снова к вопросу двойных стандартов.

Тему обсудили с главой партии «Действие» Русланом Панкратовым.

Руслан Панкратов, глава партии «Действие» (Латвия):

Сейчас люди как раз вышли на улицы – это не первый митинг, который происходит в Латвии. На самом деле точка кипения нарастает, потому что люди очень недовольны теми мерами, той политикой, которую проводит латвийское правительство. Недовольны они, может быть, не ограничительными мерами, а алогичностью, непоследовательностью и в какой-то части даже цинизмом. Сначала нас призывают делать прививки, но никаких преференций, когда человек вакцинирован, не существует. Вы должны делать тест и на выезд из страны, и по прилету. Люди и так остались без денег, цены растут. Подняли только что на коммунальные услуги, на отопление, на газ, на электричество, и не чуть-чуть – в процентном соотношении не менее 5 %.