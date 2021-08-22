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«Люди просто уезжают массово». Руководитель латвийской партии рассказал, что сейчас происходит в стране

22 августа 2021 16:39
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Новости Латвии. Ригу сотрясают протесты. Нет принудительной вакцинации – с таким призывом на улицы города вышли порядка 4 000 человек, сообщили в программе «Неделя».

Евгений Поболовец, СТВ:
Понять протестующих несложно. Ведь сначала их правительство само заявляло, что вакцинация не будет обязательной, а теперь они не держат свое слово. Это снова к вопросу двойных стандартов.

Тему обсудили с главой партии «Действие» Русланом Панкратовым.

Руслан Панкратов, глава партии «Действие» (Латвия):
Сейчас люди как раз вышли на улицы – это не первый митинг, который происходит в Латвии. На самом деле точка кипения нарастает, потому что люди очень недовольны теми мерами, той политикой, которую проводит латвийское правительство. Недовольны они, может быть, не ограничительными мерами, а алогичностью, непоследовательностью и в какой-то части даже цинизмом. Сначала нас призывают делать прививки, но никаких преференций, когда человек вакцинирован, не существует. Вы должны делать тест и на выезд из страны, и по прилету. Люди и так остались без денег, цены растут. Подняли только что на коммунальные услуги, на отопление, на газ, на электричество, и не чуть-чуть – в процентном соотношении не менее 5 %.

«Люди просто уезжают массово». Руководитель латвийской партии рассказал, что сейчас происходит в стране-1

Руслан Панкратов:
Сейчас открываются аэропорты, люди просто уезжают массово, аэропорты перезаполнены, потому что выжить невозможно. Я бы сказал, что революционная обстановка создана и создана именно непрофессионализмом. Это явная профанация. То, что правительство непрофессиональное, это уже факт, можно здесь не догадываться и не строить никаких версий. Идет мощнейшее разочарование. Откуда этот стимул пойти на митинг? Потому что понимание того, что нас загоняют просто в тупик, и вырваться оттуда, если не самостоятельно, нет никакого ни шанса, ни варианта. Поэтому среди латышей, конечно, есть разочарование в правительстве. Они чувствуют себя обманутыми, чувствуют, что их правительство о них совершенно не беспокоится, что они беспокоятся только о своих меркантильных интересах, о своем благосостоянии, распиле бюджета или тех евросоюзовских денег, которые приходят на борьбу с COVID-19. Но они, конечно же, я вижу по лицам, крайне разочарованы и просто в растерянности.

# Акции протеста # Евгений Поболовец # Руслан Панкратов # Фотофакт

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