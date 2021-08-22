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Экскурс в историю. Сенатор Джо Байден во время войны во Вьетнаме блокировал помощь беженцам

22 августа 2021 18:18
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1975 год. Президент Форд, равно как сейчас Байден, столкнулся с проблемами, связанными с окончанием войны во Вьетнаме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Экскурс в историю. Сенатор Джо Байден во время войны во Вьетнаме блокировал помощь беженцам-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Президент США обращается в Конгресс за выделением помощи, чтобы эвакуировать американский персонал и их союзников. Однако среди прочих был один сенатор, который выступил против такой помощи.

Результатом стала постыдная и поспешная эвакуация с крыши американского посольства в Сайгоне. Сенатор упивался этим позором и делал все возможное, чтобы использовать его политически против Форда. Тот же самый проблемный сенатор потом заблокировал помощь беженцам. Антикоммунистическим и проамериканским, заметьте.

Что за человек мог противостоять неустанной работе президента Форда, направленной на то, чтобы делать правильные и гуманные дела? Кто захотел поиграть в политику на благополучии невинных людей, которые поддержали Америку в трагической войне во Вьетнаме? Этим сенатором был Джо Байден.

# Международная политика # Евгений Поболовец # Джо Байден # Джеральд Форд # Фотофакт

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