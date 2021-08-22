Общая стоимость ресурсов Афганистана – триллион долларов. Грядёт борьба за ископаемые?

Обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом на неделе заявил Станислав Зась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул: приоритет отдается политико-дипломатическим средствам.

Евгений Поболовец, СТВ:

Тем временем постепенно проясняются некоторые моменты, откуда у сильных мира сего такой откровенный интерес к Афганистану. Дело, как всегда, не в демократии и правах человека. Эти красивые сказки мы оставим для каких-нибудь развлекательных передач, здесь мы говорим о серьезных вещах. Интересы бизнеса и ресурсы. А они есть в Афганистане. Открытые запасы лития, например, превосходят крупнейшее в мире месторождение Боливии. Сегодня Афганистан уже называют «литиевым Клондайком». Литий нужен для смартфонов, ноутбуков и электромобилей. По прогнозам, через 20 лет спрос на литий вырастет в 40 раз.