Общая стоимость ресурсов Афганистана – триллион долларов. Грядёт борьба за ископаемые?
Обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом на неделе заявил Станислав Зась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул: приоритет отдается политико-дипломатическим средствам.
Евгений Поболовец, СТВ:
Тем временем постепенно проясняются некоторые моменты, откуда у сильных мира сего такой откровенный интерес к Афганистану. Дело, как всегда, не в демократии и правах человека. Эти красивые сказки мы оставим для каких-нибудь развлекательных передач, здесь мы говорим о серьезных вещах. Интересы бизнеса и ресурсы. А они есть в Афганистане. Открытые запасы лития, например, превосходят крупнейшее в мире месторождение Боливии. Сегодня Афганистан уже называют «литиевым Клондайком». Литий нужен для смартфонов, ноутбуков и электромобилей. По прогнозам, через 20 лет спрос на литий вырастет в 40 раз.
Но это лишь один момент. В Афганистане ведь открыты и месторождения других редкоземельных металлов: кобальт, ниобий, молибден, неодим, цинк, медь, свинец, золото, серебро. Общую стоимость запасов оценивают в триллион долларов. Вот за контроль над этими ресурсами и идет борьба видимая и закулисная. И главные игроки на этом рынке до недавнего времени были США и Китай. Чуть ранее – СССР. Как оно сложится далее, посмотрим. С талибами придется договариваться всем странам.