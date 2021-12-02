«Он тут же подписал миллион мегаватт». В Украине говорят, что Лукашенко спас их экономику

Евгений Червоненко, экс-министр транспорта и связи Украины:

Чем провинился вам Лукашенко? Вы по команде. Он дал площадку для мира, у нас была кооперация. Он спас нас от санкций России, потому что креветки в Беларуси не растут, а на импортированные креветки клеили made in Belarus. Но он спас реально украинскую экономику, потому что компрессоры, насосы, очень многое, с чем мы корпоративно были связаны с Россией – приносили пользу Украине, экспортируя продукцию – спасалось и имело сбыт только через Беларусь. Он признал Крым российским. Это обычная политическая реакция. Вы можете за это его любить или не любить. Это его дело. Но он тут же подписал миллион мегаватт, без которых нам кранты. Это говорю не я, это говорят специалисты.