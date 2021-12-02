Из-за нового штамма коронавируса некоторые страны хотят снова закрыть границы. ВОЗ их отговаривает, и вот почему

«Омикрон» продолжает захватывать новые территории. О наличии штамма сообщают как минимум 23 страны. Некоторые государства спешат закрыть границы, отменяют авиарейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Омикрон» продолжает захватывать новые территории. О наличии штамма сообщают как минимум 23 страны. Некоторые государства спешат закрыть границы, отменяют авиарейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем эксперты ВОЗ заявляют, что полный запрет на международные поездки, а также введение локдаунов не спасут от нового штамма. Больше внимания нужно обратить на вакцинацию. А вот предприниматель из Сибири требует, чтобы слово «омикрон» и вовсе запретили использовать в качестве обозначения нового штамма коронавируса. Ведь иначе это наносит урон его бизнесу: под аналогичным названием работает сеть клиник.
Медикам же обсуждать название точно некогда. Сотни лабораторий сейчас изучают нюансы нового штамма, его симптомы и способность к распространению. Тема была в центре внимания 2 декабря в рамках международного симпозиума ученых Беларуси и Китая. На онлайн-связь вышли ведущие медицинские ВУЗы. Совместные шаги академической науки в борьбе с новыми инфекционными вызовами и в лечении заболеваний несомненно будут эффективны, тем более накоплен уникальный опыт.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медуниверситета:
Это и создание совместных вакцин, создание препаратов, которые могут улучшить качество жизни наших пациентов. Это основная задача всего медицинского сообщества. Сплотиться и работать единым фронтом в борьбе со всеми инфекциями, которые у нас могут быть впоследствии даже.
«Омикрон» впервые был выявлен в ЮАР и Ботсване, после чего его начали тщательно изучать. Сегодня о вирусе известно не так много, однако эксперты уже могут выделить специфику передачи, мутаций и симптомов.