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Польша заявила, что Германия должна ей выплатить 800 млрд евро

02 декабря 2021 13:56
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Новости Польши. Польша посчитала свои претензии к Германии. На этот раз денег требуют за ущерб во время Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Варшава заявила о сумме в 800 миллиардов евро.  

Польша заявила, что Германия должна ей выплатить 800 млрд евро-1

В стране появится Институт военных потерь, который займется точными подсчетами. Однако Берлин считает этот вопрос закрытым. Причем как с юридической, так и с политической стороны. Там ссылаются на заключенный в 1990 году Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.  

Польша заявила, что Германия должна ей выплатить 800 млрд евро-4

Заметим, что ФРГ является крупнейшим торговым партнером Польши. Берлин также занимает первое место среди иностранных инвесторов, действующих в Польше. Так что в попытке обогатить казну Варшава может не только ничего не получить, но и потерять важного партнера.  

# Вторая мировая война # Фотофакт

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