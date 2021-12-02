Польша заявила, что Германия должна ей выплатить 800 млрд евро

Новости Польши. Польша посчитала свои претензии к Германии. На этот раз денег требуют за ущерб во время Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Варшава заявила о сумме в 800 миллиардов евро.

В стране появится Институт военных потерь, который займется точными подсчетами. Однако Берлин считает этот вопрос закрытым. Причем как с юридической, так и с политической стороны. Там ссылаются на заключенный в 1990 году Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.