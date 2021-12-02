Литва введёт режим ЧП на границе с Польшей? Вот что заявили в МВД страны

Новости Литвы. Литва введет режим ЧП на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство страны предложило Сейму продлить режим чрезвычайного положения на белорусской границе еще на месяц. При этом распространив его и на польский участок.

По заявлению министра внутренних дел страны, речь идет об усилении проверок и охраны границы с целью предотвращения проникновения нелегальных беженцев. Напомним, в районы, находящиеся в зоне действия режима ЧП, можно въехать только по спецпропускам. А размещенным в центрах приема иностранцам не разрешают пользоваться средствами электронной связи и интернетом. Заседание, на котором будет принято окончательное решение, состоится завтра, 3 декабря.