Ольф Шольц сильнее всех коллег просел в рейтинге одобрения

Рождественский подарок преподнесли жители Германии своему канцлеру. Правда, не радостный. Олаф Шольц сильнее всех коллег просел в рейтинге одобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его признали главным неудачником в стране. Действующий канцлер лишился 14 процентных пунктов и скатился во вторую половину списка, который состоит всего-то из 20 фамилий. Уровень одобрения гражданами Германии также снизился и у некоторых других представителей правящей коалиции, в частности, у главы МИД и немецкого министра внутренних дел.