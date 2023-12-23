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Ольф Шольц сильнее всех коллег просел в рейтинге одобрения

23 декабря 2023 11:40
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Рождественский подарок преподнесли жители Германии своему канцлеру. Правда, не радостный. Олаф Шольц сильнее всех коллег просел в рейтинге одобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольф Шольц сильнее всех коллег просел в рейтинге одобрения-1

Его признали главным неудачником в стране. Действующий канцлер лишился 14 процентных пунктов и скатился во вторую половину списка, который состоит всего-то из 20 фамилий. Уровень одобрения гражданами Германии также снизился и у некоторых других представителей правящей коалиции, в частности, у главы МИД и немецкого министра внутренних дел.

# Международная политика # Олаф Шольц

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