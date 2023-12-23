ВОЗ: за месяц во всём мире заболеваемость COVID-19 выросла на 52%

Согласно данным еженедельного отчета ВОЗ, за прошедшие 28 дней число заболевших вирусом COVID-19 в мире увеличилось на 52% и достигло 850 тысяч случаев. Об этом пишет РИА Новости.

За этот период (20 ноября – 17 декабря) от этого вируса умерли три тысячи человек, что на 8% меньше, чем за предыдущий месяц. Свыше 118 тысяч людей были госпитализированы с COVID-19 и более 1,6 тысячи больных находились в отделениях реанимации, что на 23% и 51 % больше, чем за предшествующие 28 дней.

По состоянию на 17 декабря 2023 года в разных странах мира насчитывалось более 772 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 7 миллионов смертей. При этом в мае гендиректор ВОЗ утверждал, что на самом деле от COVID-19 умерло не менее 20 миллионов человек.