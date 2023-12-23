Украинский суд приговорил к 12 годам тюрьмы пророссийского блогера Подоляку

Суд Сумской области Украины приговорил военного блогера Юрия Подоляку, живущего в России, к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщили в Сумской прокуратуре, пишет ТАСС.

Суд счел его виновным в поддержке действий России. Наказание включает в себя полную конфискацию имущества и запрет на занятие некоторых должностей в течение 15 лет. Подоляка, родом из Сум, перебрался в Россию в 2014 году. Украинская служба безопасности ранее обвиняла его в госизмене.

В декабре прошлого года за вклад в просвещение Подоляка был награжден главной премией «Знание 2022». В феврале этого года он получил благодарность от президента России Владимира Путина за свою работу в Российском военно-историческом обществе.