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Во Франции активисты вышли на протесты против ужесточения миграционных законов

23 декабря 2023 11:20
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В Париже вспыхнули митинги против ужесточения миграционных законов. Жители французской столицы снова вышли на массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции активисты вышли на протесты против ужесточения миграционных законов-1

Активисты недовольны нововведением, которое ограничивает доступ к социальным льготам для иностранцев. Поэтому в основном участники шествий – выходцы из других стран, в частности, африканских. Просители убежища собрались у здания Национальной ассамблеи, чтобы потребовать пересмотра закона. Аналогичные марши запланированы в разных городах Франции.

# Акции протеста

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