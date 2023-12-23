Во Франции активисты вышли на протесты против ужесточения миграционных законов

В Париже вспыхнули митинги против ужесточения миграционных законов. Жители французской столицы снова вышли на массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты недовольны нововведением, которое ограничивает доступ к социальным льготам для иностранцев. Поэтому в основном участники шествий – выходцы из других стран, в частности, африканских. Просители убежища собрались у здания Национальной ассамблеи, чтобы потребовать пересмотра закона. Аналогичные марши запланированы в разных городах Франции.