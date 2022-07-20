Олаф Шольц нарушил обещания о поставке вооружений Украине

Дело в том, что Шольц обещал поставить Киеву современное тяжелое вооружение. А на деле украинские военные получили только рации, запчасти к автомобилям, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры. В целом отправил много, да не то. А новая поставка, вероятно, будет содержать лишь семь гаубиц и шлемы. Противоречия в словах и действиях канцлера заметили и в Германии. В политических кругах ФРГ растет недовольство Шольцем. Так как публичная речь и действия в федеральном правительстве явно различаются.