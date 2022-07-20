Как британцев коснулся экономический кризис и на что цены стали ещё больше?

По этому показателю туманный Альбион стал первым среди стран «Большой семерки» с развитой экономикой. Хотя Канада и Япония еще не представили данных за июнь, но ни одна из них не приблизится к росту цен в королевстве. По сообщению Национального управления статистики, большего всего подорожал бензин – 42% за год. Больше приходится тратить британцам и на еду. Стоимость продуктов выросла на 10 %. По заявлению экономистов, учитывая дальнейшее увеличение счетов за электроэнергию, пик инфляции еще далеко впереди. Так что нынешний рекорд далеко не последний.