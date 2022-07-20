Самый высокий показатель по Европе. В Эстонии инфляция достигла 22 %

Новости Эстонии. В Эстонии инфляция достигла 22 %. А цены на основные продукты питания выросли более чем на 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый высокий показатель по Европе. Дороже всего обходятся масло, яйца, мясо и молоко. И чтобы хоть как-то справиться с резким скачком цен, эстонцы вынуждены менять свои потребительские привычки и экономить. Например, при выборе продуктов, люди выбирают более дешевые и стараются попасть на акции и скидки. Стоит отметить, что такая ситуация в стране связана с ростом мировых цен на топливо и газ в результате антироссийских санкций.