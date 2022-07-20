В Литве жители рискуют остаться без общественного транспорта из-за тяжёлых условий труда водителей

Новости Литвы. Литва может скоро остаться без общественного транспорта. И дело не в отсутствии машин, а в том, что на них уже некому работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране возник острый дефицит водителей автобусов и троллейбусов. Из-за этого на многих городских маршрутах уже сократили количество рейсов, что литовцы уже остро почувствовали на себе, особенно в час пик. Большинству из тех, кто сейчас садится за руль общественного транспорта, уже за 50 лет. Молодежь не хочет идти на эту работу из-за низких зарплат, тяжелых условий труда и высокой ответственности. По заявлению транспортников, если ситуация не изменится, то уже через 5-10 лет водителей автобусов и троллейбусов просто не останется.