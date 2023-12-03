Около Эйфелевой башни на туристов напал мужчина с ножом

Новости Франции. Один человек погиб, еще двое ранены после нападения в центре Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным МВД страны, преступник ранее отбывал срок за подготовку теракта семилетней давности в Ницце. Также у него имелись психические расстройства.

Во время прогулки по набережной Сены 26-летний мужчина напал с ножом на пару туристов около Эйфелевой башни. После он отправился дальше и напал на двух других людей, нанеся прохожим тупые удары молотком. Правоохранители возбудили дело по факту убийства. Нападавший задержан полицией.