Киссинджер в последнем интервью назвал главную проблему отношений США и РФ

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем интервью указал на дефицит коммуникации между Россией и США как главную проблему в двусторонних отношениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

«....диалога с Россией вообще нет», – заявил Киссинджер в интервью американскому изданию.

Это, по его мнению, приводит к тому, что американцы неправильно понимают российский взгляд на вещи.

Смерть Киссинджера 29 ноября ознаменовала уход одной из наиболее влиятельных политических фигур в истории американской дипломатии.