ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа более 800 шахт и тоннелей

После прекращения перемирия в секторе Газа Израиль заявил, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 заложников освобождены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента начала наземной операции 27 октября израильские силы обнаружили 800 шахт, ведущих к обширной подземной сети туннелей и бункеров ХАМАС, и уничтожили более половины из них. Сегодня израильская армия опубликовала видео, на котором видно, как солдаты находят и разрушают туннели, и утверждает, что многие из них находились в гражданских районах, таких как школы, мечети, детские сады и игровые площадки. Количество погибших от израильских ударов в секторе Газа палестинцев превысило 16 тысяч человек, ранены более 35 тысяч.