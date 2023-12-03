Прямой эфир

ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа более 800 шахт и тоннелей

03 декабря 2023 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После прекращения перемирия в секторе Газа Израиль заявил, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 заложников освобождены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа более 800 шахт и тоннелей-1

С момента начала наземной операции 27 октября израильские силы обнаружили 800 шахт, ведущих к обширной подземной сети туннелей и бункеров ХАМАС, и уничтожили более половины из них. Сегодня израильская армия опубликовала видео, на котором видно, как солдаты находят и разрушают туннели, и утверждает, что многие из них находились в гражданских районах, таких как школы, мечети, детские сады и игровые площадки. Количество погибших от израильских ударов в секторе Газа палестинцев превысило 16 тысяч человек, ранены более 35 тысяч.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв прогремел в университете в филиппинском Марави: есть погибшие
03 декабря 2023 14:05

Взрыв прогремел в университете в филиппинском Марави: есть погибшие

Киссинджер в последнем интервью назвал главную проблему отношений США и РФ
03 декабря 2023 13:16

Киссинджер в последнем интервью назвал главную проблему отношений США и РФ

В аэропорту Мюнхена самолет опрокинулся на хвост из-за налипшего снега
03 декабря 2023 12:55

В аэропорту Мюнхена самолет опрокинулся на хвост из-за налипшего снега