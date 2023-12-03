Взрыв прогремел в университете в филиппинском Марави: есть погибшие

Новости Филиппин. Трое погибли, девять госпитализированы после взрыва в университете в филиппинском Марави, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время католической службы в спортзале вуза исламисты активировали взрывные устройства.
Новости Филиппин. Трое погибли, девять госпитализированы после взрыва в университете в филиппинском Марави, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время католической службы в спортзале вуза исламисты активировали взрывные устройства.
По оперативным данным, инцидент стал местью после вчерашней ликвидации 11-ти боевиков в соседней провинции острова Минданао. Также город более пяти лет осаждают исламистские группировки. Правоохранители начали расследование.