Около 40 человек задержаны за беспорядки возле парламента Сербии

Беспорядками и погромами закончились демонстрации в Белграде. Около тысячи агрессивно настроенных протестующих собрались возле здания парламента Сербии, требуя отставки президента и правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо мирного митинга они стали строить баррикады и поджигать мусорные баки. Затем напали на группу граждан, которые выразили поддержку властям страны. В наряды полиции полетели камни и петарды. При подавлении беспорядков задержаны около 40 человек. Правоохранители работают над установлением всех причастных к акции.