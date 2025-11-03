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Около 40 человек задержаны за беспорядки возле парламента Сербии

03 ноября 2025 06:58
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Беспорядками и погромами закончились демонстрации в Белграде. Около тысячи агрессивно настроенных протестующих собрались возле здания парламента Сербии, требуя отставки президента и правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Около 40 человек задержаны за беспорядки возле парламента Сербии-2

Вместо мирного митинга они стали строить баррикады и поджигать мусорные баки. Затем напали на группу граждан, которые выразили поддержку властям страны. В наряды полиции полетели камни и петарды. При подавлении беспорядков задержаны около 40 человек. Правоохранители работают над установлением всех причастных к акции. 

# Новости Сербии # Протесты

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