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Ущерб от пожара в школе на севере Германии оценивают в 500 тыс. евро

03 ноября 2025 06:32
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Ущерб от пожара в средней школе на севере Германии оценивают в 500 тысяч евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ущерб от пожара в школе на севере Германии оценивают в 500 тыс. евро-2

Инцидент произошел 1 ноября. По предварительным данным, огонь вспыхнул в корпусе, где располагались кабинеты химии и физики. На место прибыли около 140 пожарных. Им удалось предотвратить распространение огня на главное здание. Информации о пострадавших не поступало. Сильное задымление вызвало тревогу в городе. Причина пожара уточняется. Полиция полагает, что поджог могли устроить грабители.

# Германия # Пожар

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