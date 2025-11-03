Ущерб от пожара в школе на севере Германии оценивают в 500 тыс. евро

Ущерб от пожара в средней школе на севере Германии оценивают в 500 тысяч евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел 1 ноября. По предварительным данным, огонь вспыхнул в корпусе, где располагались кабинеты химии и физики. На место прибыли около 140 пожарных. Им удалось предотвратить распространение огня на главное здание. Информации о пострадавших не поступало. Сильное задымление вызвало тревогу в городе. Причина пожара уточняется. Полиция полагает, что поджог могли устроить грабители.