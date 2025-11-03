Прямой эфир

Госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 лет

03 ноября 2025 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 лет и достиг 3 триллионов фунтов. Это почти 100 % ВВП и рекорд среди развитых стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 лет-2

Такие темпы роста зафиксированы лишь в Испании и США. Но даже на их фоне британская ситуация выглядит особенно тревожной. Аналитики указывают на провал политико-экономической модели. Среди причин такого положения дел – возросшие расходы на зарплаты госслужащих, щедрые пособия и выплаты в условиях высокой инфляции. Глава Минфина уже анонсировала болезненные меры для сокращения госдолга. Планируется отмена компенсаций на отопление для пенсионеров, отсрочка реформ соцобеспечения и приостановка инвестиций в инфраструктурные проекты. 

# Новости Великобритании # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Ущерб от пожара в школе на севере Германии оценивают в 500 тыс. евро
03 ноября 2025 06:32

Ущерб от пожара в школе на севере Германии оценивают в 500 тыс. евро

Иран получил предложение США возобновить переговоры по ядерной программе
03 ноября 2025 06:31

Иран получил предложение США возобновить переговоры по ядерной программе

Трамп поручил Министерству войны подготовить атаку на Нигерию
02 ноября 2025 17:42

Трамп поручил Министерству войны подготовить атаку на Нигерию