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Не менее 20 человек стали жертвами схода оползня в Кении

03 ноября 2025 06:53
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Не менее двух десятков человек стали жертвами схода оползня в Кении. 30 числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не менее 20 человек стали жертвами схода оползня в Кении-2

Уже третий день продолжается масштабная спасательная операция. Специалистам удалось обнаружить под завалами 25 человек. Им оказывают медицинская помощь. Проводится эвакуация местных жителей из опасных зон. Трагедия случилась в районе Восточно-Африканского разлома. Этот регион подвержен геологической активности. Так, в результате схода почвы и камней жилые строения и люди оказались заблокированы.

# Наводнение # Природные катаклизмы

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