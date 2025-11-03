Не менее 20 человек стали жертвами схода оползня в Кении

Не менее двух десятков человек стали жертвами схода оползня в Кении. 30 числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже третий день продолжается масштабная спасательная операция. Специалистам удалось обнаружить под завалами 25 человек. Им оказывают медицинская помощь. Проводится эвакуация местных жителей из опасных зон. Трагедия случилась в районе Восточно-Африканского разлома. Этот регион подвержен геологической активности. Так, в результате схода почвы и камней жилые строения и люди оказались заблокированы.