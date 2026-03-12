Медведев заявил, что зомби-апокалипсис может стать реальностью

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» предупредил, что зомби-апокалипсис из игры и сериала The Last of Us может перестать быть фантастикой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты создали глобальную сеть из примерно 400 военных биологических лабораторий, используя другие страны в качестве испытательных полигонов. Это позволяет Вашингтону управлять распространением эпидемий и изучать генетическую устойчивость людей к болезням.

Медведев также отметил, что развитие синтетической биологии и редактирования генома значительно увеличивает риски создания биологического оружия и доступа к нему террористов.

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Фото: kremlin.ru