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В Вашингтоне неизвестный врезался в ворота Белого дома

12 марта 2026 08:43
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Чрезвычайное происшествие в США. В Вашингтоне неизвестный пытался въехать на своем автомобиле на территорию Белого дома. Его внедорожник остановило защитное заграждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне неизвестный врезался в ворота Белого дома-2

Водителя оперативно задержали сотрудники службы безопасности и полиции. На место происшествия прибыли саперы, которые проверили автомобиль на наличие опасных предметов. По итогам осмотра угрозы обнаружено не было. Территория вокруг резиденции президента США остается оцепленной, несколько прилегающих улиц перекрыты для движения транспорта. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность водителя и его возможные мотивы.

Отметим, что в последние дни в Вашингтоне усилены меры безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 

При этом подобные инциденты происходят не впервые, в октябре 2025 года автомобиль также протаранил защитное ограждение Белого дома. 

# Новости США

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