В Вашингтоне неизвестный врезался в ворота Белого дома

Чрезвычайное происшествие в США. В Вашингтоне неизвестный пытался въехать на своем автомобиле на территорию Белого дома. Его внедорожник остановило защитное заграждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителя оперативно задержали сотрудники службы безопасности и полиции. На место происшествия прибыли саперы, которые проверили автомобиль на наличие опасных предметов. По итогам осмотра угрозы обнаружено не было. Территория вокруг резиденции президента США остается оцепленной, несколько прилегающих улиц перекрыты для движения транспорта. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность водителя и его возможные мотивы.

Отметим, что в последние дни в Вашингтоне усилены меры безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.