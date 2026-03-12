В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 48 человек

На юге Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 48 человек, около 100 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На юге Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 48 человек, около 100 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасательные операции осложнены. Из-за ливней многие дороги размыты и заблокированы – это нарушило работу общественного транспорта и затруднило доставку помощи в пострадавшие районы. Власти предупреждают, что сезон дождей продолжается и не исключены новые стихийные бедствия.