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В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 48 человек

12 марта 2026 09:09
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На юге Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 48 человек, около 100 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 48 человек-2

Спасательные операции осложнены. Из-за ливней многие дороги размыты и заблокированы – это нарушило работу общественного транспорта и затруднило доставку помощи в пострадавшие районы. Власти предупреждают, что сезон дождей продолжается и не исключены новые стихийные бедствия.

# Природные катаклизмы

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