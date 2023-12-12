Около 2 млн поляков живут в нищете

Только за один год этот показатель вырос на 12,5 %. То есть к армии неимущих прибавилось еще 200 тысяч человек. Основные продукты питания уже не в состоянии купить 3 % жителей страны. 5 % населения не могут позволить себе мясо, рыбу и фрукты. Покупка рецептурных лекарств является проблемой для 8 % поляков. Эксперты считают, что людей, которые едва могут сводить концы с концами, в Польше будет становиться все больше и больше. Так как рост инфляции и уровень бедности очень высоки, а прогнозы на следующий год не очень оптимистичные.