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Около 2 млн поляков живут в нищете

12 декабря 2023 11:22
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В Польше растет количество малоимущих жителей. По последним данным европейской ассоциации по борьбе с нищетой, в крайней бедности сейчас живут около 2 миллионов поляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 2 млн поляков живут в нищете-1

Только за один год этот показатель вырос на 12,5 %. То есть к армии неимущих прибавилось еще 200 тысяч человек. Основные продукты питания уже не в состоянии купить 3 % жителей страны. 5 % населения не могут позволить себе мясо, рыбу и фрукты. Покупка рецептурных лекарств является проблемой для 8 % поляков. Эксперты считают, что людей, которые едва могут сводить концы с концами, в Польше будет становиться все больше и больше. Так как рост инфляции и уровень бедности очень высоки, а прогнозы на следующий год не очень оптимистичные.

# Экономический кризис # Новости Польши

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