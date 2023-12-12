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Российские войска продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

12 декабря 2023 11:21
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Губернатор Евгений Балицкий доложил о наступлении российских войск в районе населенного пункта Новопокровка в Запорожской области. Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, войска уверенно продвигаются вперед. Об этом пишет ТАСС.

Балицкий также заметил, что украинская сторона понесла существенные потери, особенно группировка «Марун». В итоге место группировки было занято мобилизованными силами. Губернатор также отметил, что ведется мониторинг действий противника. Он также рассказал, что за прошедшие сутки украинская сторона более 90 раз обстреляла населенные пункты вблизи линии соприкосновения.

# Международная политика

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