Овечкин установил рекорд в НХЛ, сравняв счет в матче

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству голов, которые помогли команде уравнять счет. Об этом пишет ТАСС.

В матче против «Монреаля» гол россиянина на 14-й минуте уравнял счет 1:1. Это был его 153-й гол в карьере. У Уэйна Гретцки их 139.

В этой игре Овечкин забил две шайбы. В этом сезоне нападющий из России оформил на свой счет 24 шайбы в 62 играх.



Всего 40-летний нападающий за свою карьеру забил 998 шайб (921 в регулярном сезоне, 77 в плей-офф). В этой категории он уступает только Гретцки (1016).

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