Демонстранты начали штурмовать посольства США по всему миру в знак солидарности с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке – в топе тем мировых СМИ. Демонстранты штурмуют посольства США в различных странах в знак солидарности с Ираном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акции протеста направлены против американо-израильской военной агрессии, в результате которой накануне утром погиб верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и несколько членов его семьи.

В самих Штатах демонстрации охватили Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. Сотни людей у Белого дома требуют от Трампа остановить удары по Ирану. Кроме того, в европейских столицах произошли столкновения демонстрантов с полицией. Протестные настроения вспыхнули на Ближнем Востоке еще накануне. Люди вышли на улицы Ливана и даже Индии. Толпы перекрывали дороги и пытались прорваться к посольству США в Багдаде, но полиция разогнала их водометами и газом. В Пакистане при штурме консульства в Карачи американские пехотинцы открыли огонь, в результате которого погибли восемь человек.

Тем временем многотысячные церемонии прощания с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи проходят по всей исламской республике. Смерть верховного лидера погрузила Иран в 40-дневный траур. В знак скорби над его родным городом Мешхедом развевается красный флаг. Временно руководить Ираном будут трое высокопоставленных чиновников, включая президента. Тегеран заявил, что смерть Хаменеи не останется без ответа. Армия готовится к наступлению. В экспертном сообществе обсуждают дальнейшее развитие событий. На фоне эскалации Иран закрыл доступ кораблям в Персидский залив, что чревато серьезными экономическими последствиями для всего мира. На экстренном заседании Совбеза ООН, созванном накануне в Нью-Йорке, постпреды Ирана и США обвинили друг-друга в нарушении международного права.

Израиль минувшей ночью нанес удар по Ирану с участием 200 самолетов, поразив около 500 целей в 20 провинциях. К атаке присоединились США. Трамп заявил, что операция продлится «сколько потребуется». Масштабная атака привела к жертвам среди мирных жителей. По последним данным, в Иране погибло более 200 человек, ранено около 750. В связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке отменены сотни авиарейсов. Так, вылет из Дубая в Минск, который планировался еще накануне, был перенесен на сегодняшний день. Но в итоге, борт не поднялся в небо из-за ограничений на полеты в регионе. Пассажиры рейса размещены в гостиницах, с ними на связи представители авиакомпании «Белавиа». Также сегодня был перенесен рейс из белорусской столицы в Доху.