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Аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США

01 марта 2026 13:13
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Аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США-0

Иранский религиозный деятель аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) Израилю и США после смерти верховного лидера Али Хаменеи, сообщает РИА Новости.

По его словам, месть является религиозным долгом всех мусульман, а основными виновниками являются правительство США и израильский режим.

Хаменеи был убит в суботу утром в результате ракетного удара США и Израиля. Иран объявил 40 дней траура и неделю выходных. КСИР и армия пообещали отомстить. Тегеран отреагировал ракетными ударами по территории Израиля и военным целям США в регионе.

Фото: pixabay

# Международная политика

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